Male Robinhood Markets sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda statunitense che offre servizi finanziari online , che mostra un -6,26%.



L'andamento di Robinhood Markets nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Robinhood Markets segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 92,14 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 99,19. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 89,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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