Poste Italiane: concordato con CDP nuovo term sheet su distribuzione del risparmio postale 2027-2030

Il Cfo: obiettivo delle parti è ridurre i deflussi.

(Teleborsa) - Poste Italiane ha concordato con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) il term sheet relativo al nuovo accordo per la distribuzione del risparmio postale per il periodo 2027-2030, un passaggio che rafforza la visibilità sugli economics futuri del gruppo. L'annuncio è arrivato con la pubblicazione dei conti trimestrali. "Stiamo creando un unico Polo Finanziario per semplificare la struttura del Gruppo, rafforzando il nostro approccio incentrato sul cliente e ottimizzando l'allocazione del capitale", ha dichiarato nella nota il Ceo, Matteo del Fante.



Nella call con gli analisti sui risultati è emerso come i flussi netti di investimento siano aumentati in modo significativo nel primo semestre, con un'accelerazione nel secondo trimestre, mentre i deflussi di risparmio postale si siano attestati al livello più basso degli ultimi cinque anni. Illustrando la logica dell'accordo con CDP, il CFO, Camillo Greco, ha spiegato: "I termini sono coerenti, in generale, con una maggiore performance in termini di riduzione dei deflussi netti di Poste Italiane". "L'obiettivo di entrambe le parti coinvolte nell'accordo commerciale – ha aggiunto – è ridurre il più possibile i deflussi lungo tutto il periodo coperto dal contratto".



Il meccanismo prevede inoltre una struttura incentivante progressiva: "C'è una scala degressiva, per cui più si va avanti nel contratto, più bassi sono attesi i deflussi", un disegno che dovrebbe tradursi, secondo quanto indicato dal management, in circa 100 milioni di euro di ricavi aggiuntivi.



L'intesa si inserisce nel più ampio percorso di riorganizzazione del gruppo attorno al nuovo Polo Finanziario, che punta a unificare sotto un'unica governance i servizi bancari, assicurativi e di risparmio gestito, con l'obiettivo dichiarato di ottimizzare l'allocazione del capitale e rafforzare il cross-selling verso una base clienti che supera i 20 milioni di titolari di carte, molti dei quali privi di un conto corrente presso il gruppo.

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