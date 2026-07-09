Poste Italiane, 240 mila richieste di rilascio e rinnovo dei passaporti

Il servizio è attivo in circa 7.000 uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti e in 431 nelle grandi città

(Teleborsa) - Hanno raggiunto quota 240 mila le richieste di rilascio e rinnovo passaporti targato Poste Italiane, un risultato che consolida il servizio offerto dagli uffici postali, facendone un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. Esteso sin da aprile a tutti gli sportelli coinvolti nel progetto Polis, ha infatti collezionato oltre 184 mila richieste nei soli comuni con meno di 15 mila abitanti, dove i cittadini hanno scelto, nell’80% dei casi, la consegna a domicilio offerta da Poste Italiane.



Sono invece già circa 56 mila le richieste presentate nei 431 uffici già operativi nelle grandi città come Roma, Milano, Bologna e Napoli. A trainare i grandi numeri registrati da questa iniziativa c’è il Nord-Est, da dove arriva quasi un passaporto su tre, con la provincia di Verona svetta su tutte con circa 24 mila richieste.



Intanto, prosegue con decisione il piano di sviluppo del Progetto Polis: sono infatti più di 5.600, oltre l’80% del totale, gli uffici postali dei piccoli comuni in cui sono terminati gli interventi di ammodernamento. All’interno del piano avanza anche il progetto "Spazi per l’Italia", con 170 aree per il coworking già realizzate negli edifici messi a disposizione da Poste Italiane. Il progetto Polis si conferma, dunque, centrale nella strategia di Poste Italiane che punta alla valorizzazione dei territori e alla diffusione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione per accorciare le distanze e semplificare la vita dei cittadini.

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