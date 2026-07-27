Acquisto per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Vigoroso rialzo per l' istituto finanziario con sede in Spagna , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,31%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Unicaja Banco è da comprare ai prezzi attuali pari a 3,37 Euro con stop loss individuato a quota 3,141 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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