Assicurazioni europee, S&P si aspetta buoni risultati con margini stabili nel Vita

L'analisi

(Teleborsa) - La maggior parte delle compagnie assicurative europee registrerà una redditività discreta, con una crescita contenuta, per il resto dell'anno. Lo afferma S&P Global Ratings in un report sul tema, spiegando che i rendimenti degli investimenti sono in miglioramento, ma non eccezionali, a causa della lenta sostituzione delle obbligazioni a basso rendimento acquistate prima del 2022.



"Riteniamo che le compagnie assicurative europee che valutiamo siano ben posizionate per affrontare potenziali sfide come l'inflazione e il rischio di volatilità dei mercati finanziari - ha affermato Voker Kudszus, analista del credito di S&P Global Ratings - Ciò è dovuto alla loro attenzione alla redditività tecnica, a una prudente allocazione degli attivi e a un consistente surplus di capitale".



I trend dei vari mercati assicurativi della regione presentano lievi divergenze. Le pressioni nel settore assicurativo commerciale, iniziate nel Regno Unito, si stanno ora estendendo anche all'Europa continentale. L'assenza di grandi catastrofi naturali nella prima metà del 2026 potrebbe aumentare la pressione sui premi riassicurativi nella regione. La crescita nel settore delle assicurazioni sulla vita è trainata da Francia, Italia e Spagna, mentre negli altri Paesi si osserva una tendenza generale di stabilità.



È probabile che la guerra in Medio Oriente abbia un impatto diretto minimo, se non nullo, sul settore assicurativo europeo, data la scarsa dipendenza delle compagnie assicurative da beni fisici, inclusa l'indipendenza dai prezzi del petrolio. Poiché l'assicurazione è un requisito essenziale per la vita di privati ??e aziende, una certa protezione contro i rischi al ribasso è intrinseca. Anche i mercati dei capitali sembrano essere rimasti in gran parte indenni dalla guerra, con le compagnie assicurative europee che, grazie alla loro consueta prudenza negli investimenti, contribuiscono alla solida redditività del settore. Nonostante le continue difficoltà/guerre, l'accesso delle compagnie assicurative ai mercati dei capitali è rimasto favorevole, garantendo flessibilità finanziaria e capacità di finanziamento.



"Molte compagnie assicurative europee hanno mostrato una solida performance operativa nella prima metà del 2026 e prevediamo che questo trend continui: margini vita stabili; redditività tecnica del ramo danni a livelli robusti; e tariffe di riassicurazione in calo, ma con margini comunque solidi", ha affermato Kudszus.



Guardando all'Italia, S&P afferma che le polizze unit-linked continuano a superare le tradizionali polizze vita di risparmio. Viene previsto che i premi delle compagnie assicurative vita italiane aumenteranno di circa il 5% nel 2026. Il rendimento delle attività dovrebbe crescere di circa lo 0,5%, trainato dal miglioramento dei rendimenti degli investimenti, da un passaggio a prodotti unit-linked e da una positiva inversione di tendenza dei flussi netti in entrata nel 2025. Il saldo netto tra premi e deflussi (riscatti, scadenze e pagamenti) è stato fortemente positivo, attestandosi a 9,9 miliardi di euro nel 2025, invertendo il risultato negativo di 3,5 miliardi di euro registrato nel 2024. Questa significativa inversione di tendenza dei flussi netti in entrata dimostra che il settore ha assorbito con successo l'ondata di riscatti innescata dall'aumento dei tassi di interesse nel 2022. Detto questo, la capacità delle compagnie assicurative vita di gestire i tassi di accredito ai contraenti è limitata, mentre le basse penali per i riscatti anticipati contribuiscono a tassi di disdetta più elevati rispetto a Francia e Germania.



Inoltre, la crescita del ramo assicurativo non auto e le nuove normative rafforzano il mercato danni italiano. Un cambiamento strutturale verso le linee non auto porterà questo segmento a rappresentare quasi il 59% del totale dei premi danni entro il 2027, grazie alla forte crescita dei rami danni, salute e responsabilità civile. Questa espansione è ulteriormente supportata dalla nuova normativa che impone alle aziende la copertura assicurativa contro le catastrofi naturali. Nel frattempo, il segmento auto beneficia di una stabilizzazione dei sinistri per lesioni gravi. Viene prevista una crescita complessiva dei premi del 6% e un combined ratio netto disciplinato del 94% per il 2026.



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

Condividi

```