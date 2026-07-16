Intercos, Kepler Cheuvreux avvia copertura con Buy: graduale espansione margini da 2027

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha avviato la copertura su Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, con un target price di 16,5 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 29%.



Gli analisti evidenziano che la visione positiva è supportata dal solido posizionamento competitivo di Intercos, rafforzato dalla sua reputazione di innovatore e da un portafoglio prodotti diversificato che le consente di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei marchi globali del settore beauty. Il mercato della bellezza ha storicamente registrato una crescita annua di circa il 4-5%, un trend che viene previsto continuerà nei prossimi anni, con una crescita tendenzialmente più alta.



Kepler Cheuvreux si aspetta che Intercos rafforzi ulteriormente il suo posizionamento competitivo, continui a guadagnare quote di mercato e sovraperformi il mercato della bellezza, con un CAGR dei ricavi del 5,3% nel periodo 2025-2030 e un CAGR dell'EBITDA del 6%. Prevede inoltre una graduale espansione dei margini a partire dal 2027, man mano che l'impatto diluitivo della divisione Hair & Body, in rapida crescita, si attenuerà dopo il suo effetto negativo sulla redditività del 2026.



La capacità di Intercos di conseguire ulteriori guadagni di quota di mercato è supportata dalla sua strategia di investimento costante, con capex per l'espansione pari a circa il 3% del fatturato, oltre a circa il 4% destinato al capex per la manutenzione. Insieme alla remunerazione degli azionisti tramite dividendi, introdotti nel 2023, e al riacquisto di azioni proprie annunciato alla fine del 2025, gli analisti prevedono che questi investimenti impediranno la riduzione dell'indebitamento fino al 2026. Dal 2027 in poi, una maggiore generazione di cassa dovrebbe supportare la riduzione dell'indebitamento e portare a una graduale diminuzione del debito netto.

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