Audi taglia guidance su fatturato e margini per difficoltà in Cina e crisi geopolitica

(Teleborsa) - Il marchio Audi, controllato da Volkswagen , ha consegnato oltre 727.000 veicoli ai clienti in tutto il mondo nei primi sei mesi dell'anno, in calo di poco più del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per le continue sfide competitive in Cina e per i dazi statunitensi. Le consegne globali, esclusa la Cina, sono rimaste vicine ai livelli dell'anno precedente, trainate dalla domanda stabile in Germania e in altri importanti mercati europei come Spagna (+21%), Italia (+17%) e Gran Bretagna (+10%). Qui, le consegne sono state significativamente superiori rispetto all'anno precedente per tutte le tipologie di propulsione.



L'itero gruppo Audi - che comprende i marchi Bentley, Lamborghini e Ducati - ha generato un fatturato di 29.177 milioni di euro (vs 32.573 milioni di euro nel primo semestre 2025). Il calo è principalmente attribuibile alla riduzione dei volumi di vendita in un contesto di mercato che rimane "difficile e altamente competitivo, in particolare in Cina e negli Stati Uniti", si legge in una nota. Anche gli effetti negativi del mix di prodotti e la diminuzione dei ricavi derivanti da parti e componenti per la produzione locale in Cina hanno inciso negativamente.



L'utile operativo, pari a 1.122 milioni di euro, è risultato leggermente superiore a quello dell'anno precedente (1.087 milioni di euro). Il margine operativo è salito al 3,8% (vs 3,3%). Il mantenimento di una rigorosa disciplina dei costi e la riduzione degli accantonamenti relativi al rispetto delle normative sulle emissioni di CO2 hanno avuto un impatto positivo. Anche le spese di ristrutturazione sono diminuite. L'utile netto si è attestato a 1.123 milioni di euro (vs 1.346 milioni di euro).



"Grazie a una maggiore efficienza, a priorità chiare e a una forte attenzione ai nostri obiettivi strategici, stiamo rendendo Audi più competitiva - afferma il CFO Jurgen Rittersberger - I risultati del primo semestre dimostrano che le misure già adottate, come l'introduzione di una rigorosa disciplina dei costi, stanno dando i loro frutti. Ma non sono sufficienti. Le difficili condizioni geopolitiche ed economiche stanno esercitando una pressione crescente sull'intero settore automobilistico, Audi compresa, affinché agisca. Per rimanere competitivi a livello globale, dobbiamo collaborare con il Gruppo Volkswagen per riallineare il nostro modello di business e implementare importanti miglioramenti strutturali".



Il fatturato di Bentley si è attestato a 1.038 milioni di euro (vs 1.176 milioni), l'utile operativo è stato di 47 milioni di euro (vs 81 milioni), con un margine operativo del 4,5% (vs 6,9%). Il fatturato di Lamborghini è salito a 1.741 milioni di euro (vs 1.621 milioni), grazie a un mix di prodotti favorevole e all'aumento della domanda nel settore della personalizzazione; l'utile operativo si è attestato a 395 milioni di euro (vs 431 milioni di euro), mentre il margine operativo è rimasto elevato, attestandosi al 22,7% (vs 26,6%). Il fatturato di Ducati è stato di 489 milioni di euro (vs 558 milioni di euro), a fronte di un contesto di mercato complessivamente difficile; l'utile operativo si è attestato a 29 milioni di euro (vs 53 milioni di euro), con un margine operativo del 6% (vs 9,5%).



Alla luce di un contesto di mercato più difficile, in particolare in Cina, e dell'escalation geopolitica in Medio Oriente, il Gruppo Audi ha rivisto al ribasso le proprie previsioni per l'esercizio 2026. Il fatturato è ora previsto tra i 58 e i 63 miliardi di euro. Il margine operativo è stimato tra il 5 e il 7%. Per quanto riguarda il flusso di cassa netto, il Gruppo Audi continua a prevedere una cifra tra i 3 e i 4 miliardi di euro.

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