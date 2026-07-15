Milano 10:44
52.649 -0,40%
Nasdaq 14-lug
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Dow Jones 14-lug
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Londra 10:44
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Cina, Vendite dettaglio (YoY) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Cina, Vendite dettaglio (YoY) in giugno
Cina, Vendite dettaglio in giugno su base annuale (YoY) +1%, in aumento rispetto al precedente -0,6% (la previsione era -0,1%).

(Foto: Natálie Šteyerová)
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