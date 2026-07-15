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Cina, Vendite dettaglio (YoY) in giugno
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15 luglio 2026 - 08.30
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Vendite dettaglio in giugno su base annuale (YoY) +1%
, in aumento rispetto al precedente -0,6% (la previsione era -0,1%).
(Foto: Natálie Šteyerová)
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