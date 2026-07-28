Milano 16:27
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Nasdaq 16:27
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Dow Jones 16:27
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Londra 16:27
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Francoforte 16:27
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,53%

Il DAX esordisce a 25.496,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,53%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,53%, dopo aver aperto a 25.496,13 punti.
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