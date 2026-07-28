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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,53%
Il DAX esordisce a 25.496,13 punti
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28 luglio 2026 - 09.04
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Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,53%, dopo aver aperto a 25.496,13 punti.
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