Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina 1,935 euro/litro, gasolio 2,091

(Teleborsa) - In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, lunedì 20 luglio, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro/l per la benzina e 2,091 e/l per il gasolio.



Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy spiegando che sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,025 e/l per la benzina e 2,164 e/l per il gasolio.

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