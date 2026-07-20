Iniziative Bresciane, via libera del Cda all'incorporazione di Adda Energi e Appennino Energia

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Iniziative Bresciane ha approvato la fusione per incorporazione nella società delle interamente controllate Adda Energi e Appennino Energia.



Le decisioni sulle fusioni sono state assunte, sempre oggi, anche dalle rispettive assemblee delle società incorporande.



Le fusioni saranno eseguite, subordinatamente al mancato esercizio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana dei poteri speciali della disciplina "golden power, trascorso il termine previsto dalla legge.

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