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Mare Group approva progetto di fusione per incorporazione di Rack Peruzzi

Finanza
Mare Group approva progetto di fusione per incorporazione di Rack Peruzzi
(Teleborsa) - Mare Group, azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Rack Peruzzi, controllata al 100%, nell'ambito del percorso di semplificazione della governance e valorizzazione delle sinergie operative tra il gruppo e le società controllate.

Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, si applicano le relative semplificazioni normative: le quote di Rack Peruzzi saranno annullate senza concambio né conguaglio in denaro, mentre Mare Group non modificherà il proprio capitale sociale, assumendo gli elementi attivi e passivi della incorporanda una volta perfezionata l'operazione.

(Foto: © rawpixel)
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