CrowdFundMe, approvata rinuncia esercizio di azioni nei confronti dei componenti dimissionari

rinnovato Cda e cambio denominazione sociale in Entera

(Teleborsa) - L'assemblea di CrowdFundMe (CFM) ha approvato la rinuncia all’esercizio di azioni nei confronti di tutti i componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione di Smart4Tech, di WeAreStarting e del Collegio Sindacale di Smart4Tech.



Si ricorda che, nel contesto dell’operazione di fusione (la “Fusione”) mediante incorporazione di Smart4Tech (“S4T”) e WeAreStarting (“WAS”) in CFM, i componenti degli organi sociali di S4T e WAS hanno rassegnato le loro dimissioni, con efficacia dalla data di efficacia della Fusione.



A fronte delle dimissioni rese dai precedenti consiglieri nel contesto della Fusione con efficacia a decorrere dalla data di nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società, l’Assemblea, in sede ordinaria, ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per 3 esercizi, e quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, e ha stabilito in 7 il numero dei componenti. Risultano eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Laura Pedrinazzi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Arlati, Andrea Nespoli, Stefano Giacomelli, Tommaso Baldissera Pacchetti, Gianluca Grugni, Carlo Allevi.



Tutti gli amministratori sono stati tratti dall’unica lista presentata da parte dell’azionista Smart Capital , titolare, alla data di presentazione della lista, di n. 1.770.100 azioni ordinarie CFM, pari al 30,974% circa del capitale sociale della Società (“Smart Capital”).



Baldissera Pacchetti detiene l'11,01% del capitale sociale, Allevi il 4,83%, Pedrinazzi l'1,20% e Arlati lo 0,14%.



Sono stati nominati anche i membri del Collegio Sindacale sempre per il triennio 2026-2028.



L'assemblea ha inoltre deliberato la risoluzione consensualmente dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Audit Services e ha conferito l'incarico a KPMG, per il triennio 2026-2028.



L’Assemblea, infine, in sede straordinaria, ha deliberato l’adozione di un nuovo statuto sociale in linea con il modello di statuto di Smart Capital, nuovo socio di maggioranza relativa ad esito della Fusione, con esclusione di, rispettivamente, eliminazione, modifica o introduzione di previsioni che comporterebbero il sorgere del diritto di recesso.



Con l’occasione, si è proceduto a (i) variare la denominazione sociale della Società da “Crowdfundme s.p.a.” a “Entera s.p.a.”; (ii) variare la sede della Società da Milano a Monza; (iii) estendere la durata della Società dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2070.







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