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GPI, stipulato atto di fusione per incorporazione di Tesi Elettronica e Sistemi Informativi

Finanza
GPI, stipulato atto di fusione per incorporazione di Tesi Elettronica e Sistemi Informativi
(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato il 29 aprile scorso, Gpi informa che è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione nella stessa della interamente controllata Tesi Elettronica e Sistemi Informativi.

Gli effetti giuridici dell'operazione in oggetto decoreranno dal prossimo 1° agosto, a condizione che l’ultima delle iscrizioni dell’atto presso il rispettivo Registro delle Imprese avvenga entro tale data. Nell’ipotesi in cui l’ultima delle iscrizioni avvenisse in data successiva al 1° agosto 2026, gli effetti decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avverrà l’ultima di tali iscrizioni.

Gli effetti fiscali e contabili, invece, saranno retrodatati al primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti giuridici della predetta fusione.
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