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Interpump acquisisce MVV tramite la controllata Alfa Valvole

Finanza
Interpump acquisisce MVV tramite la controllata Alfa Valvole
(Teleborsa) - Interpump Group ha acquisito il 100% del capitale di MVV tramite la controllata Alfa Valvole. MVV produce pompe dosatrici ad ingranaggi destinate principalmente ai settori chimico e tessile.

Fondata nel 1942 a Orsago (TV), con circa 35 dipendenti, la società ha chiuso il 2025 con un fatturato di 6,3 milioni di euro e un EBITDA margin di circa il 22%. MVV è stata valutata circa 6 milioni di euro (Enterprise Value).

"Questa acquisizione arricchisce ulteriormente il nostro catalogo prodotti, consolidando il business delle pompe dosatrici di Alfa Valvole e allargandone il portafoglio prodotti e la presenza sul mercato", ha commentato Fulvio Montipò, Presidente Esecutivo di Interpump Group.
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