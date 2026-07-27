Mutares completa cessione di Walor Precision Turning a Reed Capital

(Teleborsa) - Mutares , holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha completato la cessione di Walor Precision Turning, parte della controllata Walor International di FerrAl United, a Reed Capital, società di investimento indipendente con sede a Parigi e Londra.



Walor Precision Turning è un fornitore leader di componenti metallici torniti di alta precisione per sistemi di sicurezza passiva per autoveicoli, in particolare pretensionatori per cinture di sicurezza e dispositivi di gonfiaggio per airbag, e opera con tre stabilimenti produttivi a Legé (Francia), Sfantu Gheorghe (Romania) e Irapuato (Messico).



Da quando è stata scorporata dal Gruppo Walor nel 2023 sotto la proprietà di Mutares, Walor Precision Turning ha intrapreso un profondo riposizionamento operativo e finanziario. Le principali iniziative di creazione di valore hanno incluso il rafforzamento dell'organizzazione commerciale, il miglioramento delle strutture dei costi e dell'efficienza produttiva nei tre stabilimenti e l'espansione della presenza internazionale in Europa e Nord America. Oggi l'azienda genera un fatturato di circa 55 milioni di euro e impiega circa 400 persone, grazie a una diversificazione di successo in mercati in forte crescita come le sospensioni semiattive e le soluzioni per data center.



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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