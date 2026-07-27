Londra: scambi al rialzo per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,80%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,9325 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,9053. L'equilibrata forza rialzista di JD Sports Fashion è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9597.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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