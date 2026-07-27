Londra: scambi al rialzo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,80%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,9325 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,9053. L'equilibrata forza rialzista di JD Sports Fashion è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9597.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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