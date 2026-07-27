Porsche, accordo con sindacati: niente licenziamenti ma ulteriori 5.000 uscite entro 2035

(Teleborsa) - La tutela dell'occupazione e dei siti produttivi fino al 2035 e investimenti cumulativi per un totale di 2,1 miliardi di euro negli stabilimenti di Zuffenhausen e Weissach: questi sono i pilastri di un pacchetto di Porsche , negoziato dall'Executive Board e dal consiglio di fabbrica insieme a IG Metall e all'associazione dei datori di lavoro di Sudwestmetall. L'obiettivo è rafforzare la competitività della casa automobilistica tedesca e salvaguardare il maggior numero possibile di posti di lavoro a lungo termine, pur riducendo significativamente i costi del personale e rendendo il lavoro negli stabilimenti più flessibile. Il pacchetto sarà una componente chiave della Strategia 2035, che sarà presentata in dettaglio durante il Capital Markets Day di ottobre.



L'azienda esclude licenziamenti forzati fino al 2035, mentre è prevista una riduzione socialmente responsabile di ulteriori 5.000 posti di lavoro. Tale obiettivo sarà raggiunto principalmente attraverso il naturale ricambio del personale, gli effetti demografici, l'ampliamento del programma speciale di pensionamento parziale e gli accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.



Il pacchetto "ci offre l'opportunità di riorganizzare strategicamente la nostra azienda e investire nella nostra competitività - afferma il presidente Michael Leiters - Con questo "Pacchetto Futuro" stiamo gettando le basi per la nostra strategia. Ora tocca a tutti noi dare il nostro contributo. Perché una cosa è chiara: solo raggiungendo i nostri obiettivi e ottenendo successo economico, potremo anche garantire ai nostri dipendenti la sicurezza di cui hanno bisogno.”



Per Ibrahim Aslan, presidente del consiglio di fabbrica, il pacchetto rappresenta un segnale forte: "Prima, pochi avrebbero pensato che sarebbe stato possibile raggiungere un accordo su un "Pacchetto Futuro" che si estendesse fino al 2035, soprattutto nel contesto attuale. Siamo riusciti a convincere il management che investire in Porsche come azienda e negli stabilimenti di Zuffenhausen e Weissach rappresenta un'opportunità e che svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire l'occupazione per altri cinque anni".



Altre misure adottate sono: tra i dirigenti, un totale del 3,5% degli aumenti salariali previsti dal contratto collettivo e dei futuri aumenti sarà posticipato al 2035; nel 2027 e nel 2028, i dirigenti di alto livello rinunceranno a un contributo equivalente derivante dagli aumenti della retribuzione base; verranno modificati i pagamenti una tantum: per i bonus natalizi, la quota volontaria dell'azienda scenderà dal 45% al 5% entro il 2035, riducendo il bonus natalizio da un massimo del 100% al 60% dello stipendio mensile. In futuro, il pagamento straordinario volontario sarà ancora più strettamente legato al successo e alla redditività dell'azienda; il lavoro da remoto rimarrà possibile per un massimo di otto giorni al mese anziché dodici.

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