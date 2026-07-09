Porsche, le consegne del primo semestre calano del 16%, il dato più basso dal 2020

Il Nord America rimane la regione di vendita più rilevante

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2026 Porsche ha consegnato 122.306 veicoli, registrando un calo del 16% rispetto alle 146.391 unità dello stesso periodo dell'anno precedente). Una dinamica che riflette la fine della produzione della 718 con motore a combustione, la forte domanda per la Macan completamente elettrica nello stesso periodo dell'anno scorso e la scadenza degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti. Il dato dei primi sei mesi dell'anno è il più basso dal 2020.



Allo stesso tempo, la gamma 911 continua a godere di una forte domanda da parte dei clienti. Nel primo semestre di quest'anno, le consegne sono aumentate del 19% rispetto all'anno precedente (a 30.534 unità). Questo risultato è stato determinato dalla domanda sostenuta e dall'introduzione graduale di diverse versioni lo scorso anno. In tutte le gamme di modelli, si è registrato un mix equilibrato di versioni, con una quota significativa di modelli GTS, Turbo e GT. Nel complesso, la struttura delle vendite è rimasta ben bilanciata tra le singole regioni di vendita.



Il Nord America rimane la regione di vendita più importante, con 37.712 consegne. Il calo di circa il 13% può essere attribuito, tra gli altri fattori, alla scadenza degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici e ibridi, nonché alla fine della produzione della 718 con motore a combustione. Nel mercato interno tedesco, Porsche ha registrato 14.938 consegne, in calo del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In Europa (esclusa la Germania), l'azienda ha consegnato 30.278 auto nel primo semestre dell'anno, con un calo del 14%. Le ragioni principali includono la fine della produzione della 718 con motore a combustione e le ottime performance della Macan Electric nell'anno precedente.



In Cina, sono stati consegnati 14.501 veicoli ai clienti, con una diminuzione del 32%, a causa del difficile contesto di mercato e la continua attenzione di Porsche alle vendite orientate al rapporto qualità-prezzo. Nell'area dei mercati esteri ed emergenti, Porsche ha consegnato 24.877 auto, con un calo del 18%. Tra i fattori che hanno contribuito al calo delle vendite si annoverano la fine della produzione della 718 con motore a combustione interna e il conflitto in Medio Oriente.



La Cayenne è il modello più venduto, con 38.141 consegne (-9%). La Cayenne Electric è stata gradualmente introdotta sul mercato a partire dalla fine di giugno e i primi clienti stanno ricevendo i primi esemplari.



Sono stati consegnati complessivamente 35.315 esemplari di Macan. Di questi, 19.695 erano modelli con motore a combustione interna, che Porsche continua a offrire insieme alla versione elettrica nella maggior parte dei paesi extra UE. La produzione della Macan con motore a combustione interna proseguirà fino alla fine di luglio 2026. La Macan Electric ha rappresentato 15.620 unità. Complessivamente, ciò rappresenta un calo del 22% per la gamma Macan rispetto all'anno precedente, per effetto della crescita più lenta del previsto della mobilità elettrica, le ottime performance dello scorso anno e la scadenza degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti.



Guardando al resto dell'anno, Matthias Becker, membro del Cda responsabile Vendite e Marketing, ha affermato: "Stiamo costantemente allineando la nostra offerta alle esigenze dei clienti e affinando ulteriormente il nostro portafoglio di modelli. In autunno, presenteremo ulteriori dettagli della nostra Strategia 2035 in occasione del Capital Markets Day."

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