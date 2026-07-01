USA, licenziamenti Challenger in calo a giugno

(Teleborsa) - In calo i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di giugno 2026. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 45.849 posti di lavoro. Il dato rivela una diminuzione del 53% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 97.006 licenziamenti, e un decremento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025 (47.999). Da inizio anno si sono registrati 443.604 licenziamenti (-40% rispetto al pari periodo del 2025).







(Foto: freedomtumz | 123RF)

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