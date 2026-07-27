Listini USA incerti appesantiti dal comparto dei chip

(Teleborsa) - I listini statunitensi viaggiano incerti
, appesantiti dai titoli dei produttori di chip.
Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,37%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 7.409 punti.
In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,51%); senza direzione l'S&P 100
(-0,07%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni
(+1,91%), beni di consumo per l'ufficio
(+1,31%) e sanitario
(+0,88%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-1,53%), utilities
(-1,11%) e informatica
(-1,10%).
Si riaccendono i timori legati agli investimenti in AI con Nvidia
che sta portando avanti una nuova serie di accordi in questo settore per un valore superiore a 750 miliardi di dollari
. A ciò si aggiunge il crollo di ASML Holding
dopo i rumour secondo cui un'azienda statale cinese starebbe producendo macchinari per la produzione di chip che potrebbero minacciare le sue vendite.
Timori che stanno controbilanciando l'ottimismo per un allentamento dell'inflazione
dopo la tregua di fatto tra Stati Uniti e Iran che ha fatto crollare i prezzi del petrolio.
Sono attesi ulteriori spunti dagli importanti appuntamenti di questa settimana a partire dalle trimestrali delle big tech Microsoft
, Meta
, Apple
e Amazon
, oltre che dagli annunci della Fed di mercoledì
.
Sul fronte macro, a luglio, l'indice generale manifatturiero
, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas
, è salito a 1,3 punti
rispetto a 0 del mese precedente.
Inoltre, è emerso che sono migliorati meno delle attese gli ordinativi di beni durevoli
americani di giugno, evidenziando un +0,3% su base mensile
dopo il -4% del mese precedente (dato rivisto da -4,5%). Le stime di consensus indicavano un +1,6%. Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, ha segnato un +0,6% rispetto al +1,8% del mese precedente (rivisto da +1,3%) e si confronta con un +0,9% previsto.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Salesforce
(+6,39%), Sherwin Williams
(+2,76%), American Express
(+2,63%) e 3M
(+2,58%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nvidia
, che ottiene -4,24%.
Calo deciso per Caterpillar
, che segna un -3,56%.
Sotto pressione Chevron
, con un forte ribasso dell'1,79%.
Contrazione moderata per Goldman Sachs
, che soffre un calo dell'1,01%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Shopify
(+9,75%), Workday
(+9,19%), Atlassian
(+8,93%) e Thomson Reuters
(+7,78%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Advanced Micro Devices
, che continua la seduta con -6,54%.
In perdita ASML Holding
, che scende del 5,88%.
Pesante Lam Research
, che segna una discesa di ben -5,46 punti percentuali.
Seduta negativa per Applied Materials
, che scende del 4,71%.