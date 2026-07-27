Vodafone prevede di raggiungere parte alta della guidance dopo 1° trimestre in crescita

(Teleborsa) - Vodafone , colosso britannico delle telecomunicazioni, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2027 con ricavi totali in aumento del 9,7% a 10,3 miliardi di euro, grazie alla forte crescita dei ricavi da servizi e al consolidamento di Three UK, parzialmente compensati dalle fluttuazioni valutarie. I ricavi da servizi sono cresciuti del 9,8% a 8,6 miliardi di euro e, su base organica, del 5,2%, con crescita in tutti i segmenti.



In particolare, in Germania i ricavi da servizi sono cresciuti dell'1,2% su base organica (Q4: 1,3%); in Regno Unito sono cresciuti dello 0,6% su base organica (Q4: -0,2%); i ricavi da servizi sono cresciuti dell'1,0% (Q4: 1,2%) nel resto d'Europa, sostenuti dalla forte crescita del business in Turchia; in Africa i ricavi da servizi hanno continuato a crescere a doppia cifra su base organica (Q1: 12,6%; Q4: 10,9%), con una forte crescita in Egitto e nei mercati internazionali di Vodacom sia per la connettività che per i servizi finanziari.



L'EBITDAaL rettificato è cresciuto del 6,7% a 2,9 miliardi di euro e del 6,2% su base organica, trainato dalla crescita dei ricavi da servizi e dal miglioramento della leva operativa. Il margine EBITDAaL rettificato è migliorato di 0,6 punti percentuali su base organica, raggiungendo il 28,5%. L'utile operativo è cresciuto di 2,9 miliardi di euro, raggiungendo i 3,9 miliardi di euro, principalmente grazie alla plusvalenza derivante dal completamento dell'operazione Safaricom.



"A maggio avevamo annunciato che Vodafone stava entrando in una nuova fase, incentrata su una crescita più solida e pluriennale - ha commentato la CEO Margherita Della Valle - Abbiamo iniziato bene l'anno fiscale, con una crescita generalizzata in tutti i nostri segmenti e un aumento organico dei ricavi da servizi del 5,2%. In Germania abbiamo registrato un miglioramento dei ricavi retail, il Regno Unito continua a mostrare un forte slancio commerciale e le nostre attività in Africa continuano a crescere a doppia cifra su base organica. Questa crescita dei ricavi, unita alla nuova fase delle nostre iniziative pluriennali di riduzione dei costi annunciate a maggio, ha portato a un aumento organico dell'EBITDA rettificato del 6,2%".



"A seguito del completamento dell'acquisizione di Safaricom, stiamo aggiornando le nostre previsioni per riflettere il contributo di Kenya ed Etiopia - ha aggiunto - E dopo questo buon inizio d'anno, prevediamo di raggiungere la fascia alta delle nuove previsioni di Gruppo".



Le previsioni per l'esercizio 2027 includono ora l'impatto del consolidamento di Safaricom, con un EBITDAaL rettificato di gruppo previsto tra 13 e 13,3 miliardi di euro e un free cash flow rettificato previsto tra 2,6 e 2,9 miliardi di euro. Vodafone prevede ora di raggiungere la parte alta delle previsioni di gruppo aggiornate.



Per l'esercizio 2027, ha inoltre fornito ulteriori previsioni per l'Europa e continua a prevedere un EBITDAaL rettificato di gruppo compreso tra 7,6 e 7,9 miliardi di euro. I costi di ristrutturazione e integrazione per l'esercizio 2027 dovrebbero raggiungere un picco di circa 0,7 miliardi di euro, che include costi di integrazione di circa 0,4 miliardi di euro relativi alla fusione con VodafoneThree.

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