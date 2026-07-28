Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Sessione moderatamente positiva quella del 27 luglio, per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi in salita a 0,9312.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,932 e primo supporto individuato a 0,9297. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9343.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)