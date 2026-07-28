Milano 16:24
51.645 -0,79%
Nasdaq 16:24
27.530 -1,82%
Dow Jones 16:24
52.643 +0,83%
Londra 16:24
10.875 +0,87%
Francoforte 16:23
25.403 +0,17%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Sessione moderatamente positiva quella del 27 luglio, per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi in salita a 0,9312.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,932 e primo supporto individuato a 0,9297. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9343.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```