Milano 10:20
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Londra 10:20
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un moderato +0,13%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9335, mentre il primo supporto è stimato a 0,9303. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9367.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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