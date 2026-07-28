Milano 16:26
51.670 -0,74%
Nasdaq 16:26
27.546 -1,76%
Dow Jones 16:26
52.628 +0,80%
Londra 16:26
10.876 +0,87%
Francoforte 16:26
25.399 +0,15%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Discreta performance per il cross USD contro "Loonie", che si è attestato a 1,4124.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,4138, mentre i supporti sono stimati a 1,4096. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,418.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```