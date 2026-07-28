Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 163,834. Primo supporto visto a 163,653. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 163,572.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)