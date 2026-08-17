Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 agosto
Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un trascurabile 0%.
Si indebolisce il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 159,253, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 159,459. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 159,184.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)