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Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 agosto

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un trascurabile 0%.

Si indebolisce il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 159,253, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 159,459. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 159,184.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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