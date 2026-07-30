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Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Riunione sostanzialmente debole quella del 29 luglio per il cross americano contro Yen, che conclude gli scambi in frazionale calo a 163,416.

Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 163,708 con primo supporto visto a 163,27. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 163,124.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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