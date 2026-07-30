Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Riunione sostanzialmente debole quella del 29 luglio per il cross americano contro Yen, che conclude gli scambi in frazionale calo a 163,416.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 163,708 con primo supporto visto a 163,27. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 163,124.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)