Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Seduta negativa per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,93%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 157,634 con tetto rappresentato dall'area 159,119. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 157,139.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)