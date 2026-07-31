Milano 9:56
52.573 +0,90%
Nasdaq 30-lug
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Dow Jones 30-lug
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Londra 9:56
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Attese positive per Lloyds Banking Group

Finanza
Attese positive per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Brillante rialzo per il gruppo bancario britannico, parte del FTSE 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,86%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 1,157 sterline, con stop loss individuato a livello 1,105 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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