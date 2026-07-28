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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,03%

Il Dow Jones chiude a 52.747,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,03%
L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +1,03%, terminando la sessione a 52.747,53 punti.
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