Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 27/07/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,79 miliardi di euro, con un incremento del 16,79%, rispetto ai precedenti 3,24 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,26 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,3 miliardi.



A fronte dei 746 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 417 azioni. In lettera invece 289 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 40 stocks.











(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)

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