Dovalue, collocamento privato da 60 milioni di euro di obbligazioni senior garantite con scadenza 2031

(Teleborsa) - doValue ha effettuato con successo il pricing di 60 milioni di euro di obbligazioni senior garantite con scadenza 2031, nell’ambito di un'emissione tap del prestito obbligazionario emesso il 12 novembre 2025.



L’emissione e il regolamento di queste nuove obbligazioni - si legge in un comunicato - sono previsti per il 16 luglio prossimo, subordinatamente all’avveramento delle consuete condizioni di closing.



I bond in oggetto saranno fungibili con e avranno i medesimi termini e condizioni delle obbligazioni senior garantite della società con cedola pari al 5,375% e scadenza 2031, emesse il 12 novembre 2025. Alla data di emissione, si prevede che le nuove obbligazioni siano quotate sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato Euro MTF.



L’Emissione Tap rientra nella strategia attiva di liability management di doValue ed è principalmente finalizzata all’ottimizzazione della struttura del debito del Gruppo, all’allungamento della relativa durata, e alla riduzione dei futuri oneri finanziari, senza alcun impatto sulla leva finanziaria.



La società prevede di utilizzare una parte sostanziale dei proventi per rimborsare parzialmente gli importi in essere ai sensi del term loan sottoscritto nell’ottobre 2024, inclusa la rata semestrale del 30 giugno 2026, stipulato nell’ambito dell’acquisizione di Gardant.



La parte residua dei proventi (10 milioni) sarà utilizzata per finalità generali d’impresa e per il pagamento delle commissioni e delle spese sostenute in relazione all’Emissione Tap.

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