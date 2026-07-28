Eventi e scadenze del 28 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 28/07/2026

Appuntamenti:

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

08:30 - Senato - Vertice NATO, seguito audizione ministri Tajani e Crosetto - Aula Convegni del Senato - Le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono il seguito dell'audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice NATO svolto ad Ankara dal 7 all'8 luglio 2026

10:30 - Camera dei Deputati - Antimafia, audizione de Lucia, Procuratore Palermo - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere svolge l'audizione di Maurizio de Lucia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

11:00 - Presentazione "Dossier 2026: Volere o Potere" - Palazzo Wedekind - presentazione del "Dossier 2026: Volere o Potere", realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con ISTAT. La conferenza analizzerà la situazione demografica italiana, con particolare attenzione al divario tra il numero di figli desiderati e quelli effettivamente nati, approfondendone le cause economiche e sociali. Interverranno Gigi De Palo, Presidente Fondazione per la Natalità, Francesco Maria Chelli, Presidente ISTAT e Valeria Vittimberga, Direttore generale INPS

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Pantelleria - Celebrazione del decennale di istituzione del primo Parco Nazionale della Regione Siciliana alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

15:00 - Camera dei Deputati - Cerimonia del Ventaglio con Fontana - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, da parte dell'Associazione stampa parlamentare

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

{IT0005330516} - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2026

Barclays - Risultati di periodo

Boeing - Risultati di periodo

Coca Cola - Risultati di periodo

Cyberoo - Assemblea: Bilancio

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sulla distribuzione - CDA: Risultati del II trimestre 2026, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (prima tranche)

EQUITA - Assemblea: Assemblea Straordinaria degli Azionisti chiamata a deliberare sull’aumento di capitale in natura al servizio dell’acquisizione di Xenon Private Equity

Essilor - CDA: Risultati primo semestre 2026

Fiera Milano - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Ford Motor - Risultati di periodo

GENERALFINANCE - CDA: Relazione Semestrale

High Quality Food - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

Invesco Ltd - Risultati di periodo

Inwit - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Logitech International - Risultati di periodo

Lottomatica - Appuntamento: Conference call risultati dei primi sei mesi del 2026

Nexi - CDA: Approvazione della Semestrale Consolidata al 30.06.2026

Paypal - Risultati di periodo

Piaggio - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Poligrafici Printing - CDA: Relazione Semestrale

Recordati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

S&P Global - Risultati di periodo

Visa - Risultati di periodo

12:30 - Saipem - Appuntamento: Media briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini in occasione della presentazione dei Risultati del II trimestre e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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