Eventi e scadenze: settimana del 27 luglio 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Lunedì 27/07/2026
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia
11:00 - Istat - I protesti in Italia - Anno 2024
11:30 - FIM CISL - Presentazione III Report sui bilanci di genere - Sede nazionale FIM CISL, Roma - Conferenza Stampa di FIM CISL Nazionale per illustrare i dati relativi al III Report sui Bilanci di Genere 2024-25 nelle aziende metalmeccaniche. L'indagine riguarda su un campione di 1.104 aziende e 387.621 addetti del settore metalmeccanico
12:00 - Istat - Struttura produttiva, pratiche gestionali e forza lavoro delle aziende agricole - anno 2025
17:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Roma - Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà alla Conferenza stampa sullo stato di avanzamento dell'iter amministrativo del nuovo stadio della A.S. Roma - Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio (via Santa Maria, 37b)
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo
Aziende:
Astrazeneca - Risultati di periodo
Italgas - Appuntamento: Comunicato stampa e Conference call - CDA: Presentazione risultati del primo semestre 2026
Lottomatica - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Piquadro - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 marzo 2026
Saipem - CDA: Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 - Comunicato stampa
Simone - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Sogefi - CDA: Relazione Semestrale
Xenia Hotellerie Solution - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
18:00 - LVMH - Appuntamento: Presentazione dei risultati semestrali del gruppo
Martedì 28/07/2026
Appuntamenti:
FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria
08:30 - Senato - Vertice NATO, seguito audizione ministri Tajani e Crosetto - Aula Convegni del Senato - Le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono il seguito dell'audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice NATO svolto ad Ankara dal 7 all'8 luglio 2026
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Pantelleria - Celebrazione del decennale di istituzione del primo Parco Nazionale della Regione Siciliana alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
11:00 - Presentazione "Dossier 2026: Volere o Potere" - Palazzo Wedekind - presentazione del "Dossier 2026: Volere o Potere", realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con ISTAT. La conferenza analizzerà la situazione demografica italiana, con particolare attenzione al divario tra il numero di figli desiderati e quelli effettivamente nati, approfondendone le cause economiche e sociali. Interverranno Gigi De Palo, Presidente Fondazione per la Natalità, Francesco Maria Chelli, Presidente ISTAT e Valeria Vittimberga, Direttore generale INPS
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
15:00 - Camera dei Deputati - Cerimonia del Ventaglio con Fontana - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, da parte dell'Associazione stampa parlamentare
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i
Aziende:
{IT0005330516} - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2026
Barclays - Risultati di periodo
Boeing - Risultati di periodo
Coca Cola - Risultati di periodo
Cyberoo - Assemblea: Bilancio
ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sulla distribuzione - CDA: Risultati del II trimestre 2026, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (prima tranche)
EQUITA - Assemblea: Assemblea Straordinaria degli Azionisti chiamata a deliberare sull’aumento di capitale in natura al servizio dell’acquisizione di Xenon Private Equity
Essilor - CDA: Risultati primo semestre 2026
Fiera Milano - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Ford Motor - Risultati di periodo
GENERALFINANCE - CDA: Relazione Semestrale
High Quality Food - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Invesco Ltd - Risultati di periodo
Inwit - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Logitech International - Risultati di periodo
Lottomatica - Appuntamento: Conference call risultati dei primi sei mesi del 2026
Nexi - CDA: Approvazione della Semestrale Consolidata al 30.06.2026
Paypal - Risultati di periodo
Piaggio - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Poligrafici Printing - CDA: Relazione Semestrale
Recordati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
S&P Global - Risultati di periodo
Visa - Risultati di periodo
12:30 - Saipem - Appuntamento: Media briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini in occasione della presentazione dei Risultati del II trimestre e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Mercoledì 29/07/2026
Appuntamenti:
FOMC - Conferenza stampa di Kevin Warsh
FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 2° trimestre 2026
15:00 - Camera dei Deputati - Sicurezza lavoratori agricoli con calore estremo, audizione Calderone - Montecitorio - Le Commissioni riunite Lavoro e Agricoltura della Camera svolgono l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore estremo
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
Acinque - CDA: Relazione Semestrale
Ariston Holding - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Brembo - Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Campari - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Cementir - CDA: Relazione Semestrale
Deutsche Bank - CDA: Presentazione della Relazione semestrale al 30 giugno 2026 con conference call per investitori e analisti
Edison R - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Enervit - CDA: Relazione Semestrale
ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call
Fincantieri - Appuntamento: Conference call - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Fineco - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2026
Geox - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Hera - CDA: Relazione Semestrale
Hermes - Risultati di periodo: 1° semestre 2026
Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Conference call - CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026
Inwit - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2026 alla comunità finanziaria
Italmobiliare - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Mercedes-Benz - Risultati di periodo
Meta Platforms - Risultati di periodo
Microsoft - Risultati di periodo
Morningstar - Risultati di periodo
Nexi - Appuntamento: Presentazione dei risultati 1H26 - Conference call
Pirelli - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Porsche - Risultati di periodo: Relazione finanziaria semestrale
Procter & Gamble - Risultati di periodo
Prysmian - CDA: Relazione finanziaria semestrale
Qualcomm - Risultati di periodo
Recordati - Appuntamento: Conference call sui risultati per il primo semestre del 2026 alle h 14.00
Snam - Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati del Primo Semestre 2026, a cui seguirà la presentazione agli analisti che si svolgerà alle ore 15:30
Starbucks - Risultati di periodo
Telecom Italia - CDA: Relazione Semestrale
Terna - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Webuild - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Giovedì 30/07/2026
Appuntamenti:
BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i componenti dell'Associazione Stampa Parlamentare e i giornalisti accreditati presso il Quirinale per la consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare
13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
13:00 - Conferenza stampa cantiere Unipol Hall - Presso il cantiere della nuova Unipol Hall si svolgerà l'incontro per fare il punto sul cronoprogramma dei lavori della nuova entrata di BolognaFiere. Intervengono, Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna e Mario Cucinella, MCA Mario Cucinella Architects
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i
Aziende:
4Aim Sicaf - CDA: Relazione Semestrale
Adidas - Risultati di periodo
Restart - CDA: Relazione Semestrale
Aeffe - Appuntamento: Conference call alle ore 16.00 - CDA: Approvazione della semestrale 2025
Alerion Clean Power - CDA: Relazione Semestrale
Amazon - Risultati di periodo
American Electric Power Company - Risultati di periodo
Amplifon - Appuntamento: Conference call sui risultati Q2 & H1 2026 che sarà presieduta da Enrico Vita, CEO, Gabriele Galli, CFO e Francesca Rambaudi, IRD - ore 18.30 - CDA: Risultati H1 2026
Apple - Risultati di periodo
Arcelormittal - Risultati di periodo
Ascopiave - CDA: Relazione Semestrale
Azimut - CDA: Relazione Semestrale
Banca Mediolanum - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Banca Profilo - CDA: Relazione Semestrale
Banco Desio - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Bristol Myers Squibb - Risultati di periodo
Brunello Cucinelli - CDA: Relazione Semestrale
Caltagirone SpA - CDA: Relazione Semestrale
Compagnia Dei Caraibi - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Credit Agricole - Risultati di periodo
D'Amico - CDA: Relazione Semestrale
De' Longhi - CDA: Relazione Semestrale
Elica - CDA: Relazione Semestrale
Enel - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Ferrari - Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2026
First Solar - Risultati di periodo
Gabetti - CDA: Relazione Semestrale
Hyatt Hotels - Risultati di periodo
Industrie De Nora - CDA: Relazione Semestrale
IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 - Comunicato stampa
Iveco - CDA: Relazione Semestrale
Kruso Kapital - CDA: Relazione Semestrale
Leonardo - CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2026
Lloyds Banking Group - Risultati di periodo
Lottomatica - Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati
Maire - CDA: Relazione Semestrale
Mastercard - Risultati di periodo
Mondadori - CDA: Relazione Semestrale
Rai Way - Appuntamento: Conference Call di presentazione dei risultati finanziari 1H 2026 - ore 18.00 - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
RCS - CDA: Relazione Semestrale
Reply - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Sanofi - Risultati di periodo
Shell - Risultati di periodo
Societe Generale - Risultati di periodo
Soges Group - CDA: Relazione Semestrale
Stellantis - CDA: Risultati del secondo trimestre 2026
Technogym - CDA: Relazione Semestrale
Tinexta - CDA: Relazione Semestrale
Toscana Aeroporti - CDA: Relazione Semestrale
Unipol - Assemblea: Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria in unica convocazione per proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000
Yum! Brands - Risultati di periodo
Zignago Vetro - CDA: Relazione Semestrale
08:30 - Prysmian - Appuntamento: Comunicato stampa e media conference call per la presentazione dei risultati del primo semestre 2026 con il CEO, Massimo Battaini
09:30 - Air France-Klm - Appuntamento: Presentazione dei risultati finanziari del 1° semstre 2026 con Benjamin Smith, CEO e Steven Zaat, CFO
11:00 - Telecom Italia - Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo del primo semestre 2026, con l’Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Piergiorgio Peluso
14:30 - Fineco - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2026 con l'AD e DG, Alessandro Foti
16:30 - A2A - Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Venerdì 31/07/2026
Appuntamenti:
Rating sovrano - Lussemburgo - Standard & Poor's pubblica la revisione del merito di credito
BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
Banca d'Italia - Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
Rating sovrano - EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - Standard & Poor's pubblica la revisione del merito di credito
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
BasicNet - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Biesse - CDA: Relazione Semestrale
Cairo Communication - CDA: Relazione Semestrale
Chevron - Risultati di periodo
CIR - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Colgate-Palmolive - Risultati di periodo
Comer Industries - CDA: Relazione Semestrale
Convergenze - CDA: Preconsuntivo Semestrale
DiaSorin - CDA: Relazione Semestrale
Energy Time - Assemblea: Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 alla società RSM e determinazione del corrispettivo e dei termini dell’incarico; Nomina di un sindaco supplente ai fini dell’integrazione del Collegio Sindacale - unica convocazione
Engie - CDA: H1 2026
ERG - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Exxon Mobil - Risultati di periodo
Ferretti - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Green Oleo - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Moderna - Risultati di periodo
Nusco - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Svas Biosana - CDA: Preconsuntivo Semestrale
T.RowePrice - Risultati di periodo
The Italian Sea Group - CDA: Bilancio
Ubs - Risultati di periodo
Vne - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
14:00 - Leonardo - Appuntamento: Live Webcast & Conference Call per la presentazione dei risultati Q2 / H1 2026
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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