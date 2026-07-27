Eventi e scadenze: settimana del 27 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 27/07/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

11:00 - Istat - I protesti in Italia - Anno 2024

11:30 - FIM CISL - Presentazione III Report sui bilanci di genere - Sede nazionale FIM CISL, Roma - Conferenza Stampa di FIM CISL Nazionale per illustrare i dati relativi al III Report sui Bilanci di Genere 2024-25 nelle aziende metalmeccaniche. L'indagine riguarda su un campione di 1.104 aziende e 387.621 addetti del settore metalmeccanico

12:00 - Istat - Struttura produttiva, pratiche gestionali e forza lavoro delle aziende agricole - anno 2025

17:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Roma - Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà alla Conferenza stampa sullo stato di avanzamento dell'iter amministrativo del nuovo stadio della A.S. Roma - Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio (via Santa Maria, 37b)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Astrazeneca - Risultati di periodo

Italgas - Appuntamento: Comunicato stampa e Conference call - CDA: Presentazione risultati del primo semestre 2026

Lottomatica - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Piquadro - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 marzo 2026

Saipem - CDA: Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 - Comunicato stampa

Simone - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Sogefi - CDA: Relazione Semestrale

Xenia Hotellerie Solution - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

18:00 - LVMH - Appuntamento: Presentazione dei risultati semestrali del gruppo



Martedì 28/07/2026

Appuntamenti:

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

08:30 - Senato - Vertice NATO, seguito audizione ministri Tajani e Crosetto - Aula Convegni del Senato - Le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono il seguito dell'audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice NATO svolto ad Ankara dal 7 all'8 luglio 2026

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Pantelleria - Celebrazione del decennale di istituzione del primo Parco Nazionale della Regione Siciliana alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Presentazione "Dossier 2026: Volere o Potere" - Palazzo Wedekind - presentazione del "Dossier 2026: Volere o Potere", realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con ISTAT. La conferenza analizzerà la situazione demografica italiana, con particolare attenzione al divario tra il numero di figli desiderati e quelli effettivamente nati, approfondendone le cause economiche e sociali. Interverranno Gigi De Palo, Presidente Fondazione per la Natalità, Francesco Maria Chelli, Presidente ISTAT e Valeria Vittimberga, Direttore generale INPS

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

15:00 - Camera dei Deputati - Cerimonia del Ventaglio con Fontana - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, da parte dell'Associazione stampa parlamentare

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

{IT0005330516} - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2026

Barclays - Risultati di periodo

Boeing - Risultati di periodo

Coca Cola - Risultati di periodo

Cyberoo - Assemblea: Bilancio

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sulla distribuzione - CDA: Risultati del II trimestre 2026, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (prima tranche)

EQUITA - Assemblea: Assemblea Straordinaria degli Azionisti chiamata a deliberare sull’aumento di capitale in natura al servizio dell’acquisizione di Xenon Private Equity

Essilor - CDA: Risultati primo semestre 2026

Fiera Milano - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Ford Motor - Risultati di periodo

GENERALFINANCE - CDA: Relazione Semestrale

High Quality Food - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

Invesco Ltd - Risultati di periodo

Inwit - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Logitech International - Risultati di periodo

Lottomatica - Appuntamento: Conference call risultati dei primi sei mesi del 2026

Nexi - CDA: Approvazione della Semestrale Consolidata al 30.06.2026

Paypal - Risultati di periodo

Piaggio - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Poligrafici Printing - CDA: Relazione Semestrale

Recordati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

S&P Global - Risultati di periodo

Visa - Risultati di periodo

12:30 - Saipem - Appuntamento: Media briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini in occasione della presentazione dei Risultati del II trimestre e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026



Mercoledì 29/07/2026

Appuntamenti:

FOMC - Conferenza stampa di Kevin Warsh

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 2° trimestre 2026

15:00 - Camera dei Deputati - Sicurezza lavoratori agricoli con calore estremo, audizione Calderone - Montecitorio - Le Commissioni riunite Lavoro e Agricoltura della Camera svolgono l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore estremo

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Acinque - CDA: Relazione Semestrale

Ariston Holding - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Brembo - Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Campari - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Cementir - CDA: Relazione Semestrale

Deutsche Bank - CDA: Presentazione della Relazione semestrale al 30 giugno 2026 con conference call per investitori e analisti

Edison R - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Enervit - CDA: Relazione Semestrale

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call

Fincantieri - Appuntamento: Conference call - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Fineco - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2026

Geox - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Hera - CDA: Relazione Semestrale

Hermes - Risultati di periodo: 1° semestre 2026

Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Conference call - CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026

Inwit - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2026 alla comunità finanziaria

Italmobiliare - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Mercedes-Benz - Risultati di periodo

Meta Platforms - Risultati di periodo

Microsoft - Risultati di periodo

Morningstar - Risultati di periodo

Nexi - Appuntamento: Presentazione dei risultati 1H26 - Conference call

Pirelli - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Porsche - Risultati di periodo: Relazione finanziaria semestrale

Procter & Gamble - Risultati di periodo

Prysmian - CDA: Relazione finanziaria semestrale

Qualcomm - Risultati di periodo

Recordati - Appuntamento: Conference call sui risultati per il primo semestre del 2026 alle h 14.00

Snam - Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati del Primo Semestre 2026, a cui seguirà la presentazione agli analisti che si svolgerà alle ore 15:30

Starbucks - Risultati di periodo

Telecom Italia - CDA: Relazione Semestrale

Terna - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Webuild - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026



Giovedì 30/07/2026

Appuntamenti:

BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i componenti dell'Associazione Stampa Parlamentare e i giornalisti accreditati presso il Quirinale per la consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

13:00 - Conferenza stampa cantiere Unipol Hall - Presso il cantiere della nuova Unipol Hall si svolgerà l'incontro per fare il punto sul cronoprogramma dei lavori della nuova entrata di BolognaFiere. Intervengono, Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna e Mario Cucinella, MCA Mario Cucinella Architects

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

4Aim Sicaf - CDA: Relazione Semestrale

Adidas - Risultati di periodo

Restart - CDA: Relazione Semestrale

Aeffe - Appuntamento: Conference call alle ore 16.00 - CDA: Approvazione della semestrale 2025

Alerion Clean Power - CDA: Relazione Semestrale

Amazon - Risultati di periodo

American Electric Power Company - Risultati di periodo

Amplifon - Appuntamento: Conference call sui risultati Q2 & H1 2026 che sarà presieduta da Enrico Vita, CEO, Gabriele Galli, CFO e Francesca Rambaudi, IRD - ore 18.30 - CDA: Risultati H1 2026

Apple - Risultati di periodo

Arcelormittal - Risultati di periodo

Ascopiave - CDA: Relazione Semestrale

Azimut - CDA: Relazione Semestrale

Banca Mediolanum - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Banca Profilo - CDA: Relazione Semestrale

Banco Desio - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Bristol Myers Squibb - Risultati di periodo

Brunello Cucinelli - CDA: Relazione Semestrale

Caltagirone SpA - CDA: Relazione Semestrale

Compagnia Dei Caraibi - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Credit Agricole - Risultati di periodo

D'Amico - CDA: Relazione Semestrale

De' Longhi - CDA: Relazione Semestrale

Elica - CDA: Relazione Semestrale

Enel - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Ferrari - Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2026

First Solar - Risultati di periodo

Gabetti - CDA: Relazione Semestrale

Hyatt Hotels - Risultati di periodo

Industrie De Nora - CDA: Relazione Semestrale

IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 - Comunicato stampa

Iveco - CDA: Relazione Semestrale

Kruso Kapital - CDA: Relazione Semestrale

Leonardo - CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2026

Lloyds Banking Group - Risultati di periodo

Lottomatica - Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati

Maire - CDA: Relazione Semestrale

Mastercard - Risultati di periodo

Mondadori - CDA: Relazione Semestrale

Rai Way - Appuntamento: Conference Call di presentazione dei risultati finanziari 1H 2026 - ore 18.00 - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

RCS - CDA: Relazione Semestrale

Reply - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Sanofi - Risultati di periodo

Shell - Risultati di periodo

Societe Generale - Risultati di periodo

Soges Group - CDA: Relazione Semestrale

Stellantis - CDA: Risultati del secondo trimestre 2026

Technogym - CDA: Relazione Semestrale

Tinexta - CDA: Relazione Semestrale

Toscana Aeroporti - CDA: Relazione Semestrale

Unipol - Assemblea: Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria in unica convocazione per proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000

Yum! Brands - Risultati di periodo

Zignago Vetro - CDA: Relazione Semestrale

08:30 - Prysmian - Appuntamento: Comunicato stampa e media conference call per la presentazione dei risultati del primo semestre 2026 con il CEO, Massimo Battaini

09:30 - Air France-Klm - Appuntamento: Presentazione dei risultati finanziari del 1° semstre 2026 con Benjamin Smith, CEO e Steven Zaat, CFO

11:00 - Telecom Italia - Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo del primo semestre 2026, con l’Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Piergiorgio Peluso

14:30 - Fineco - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2026 con l'AD e DG, Alessandro Foti

16:30 - A2A - Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026



Venerdì 31/07/2026

Appuntamenti:

Rating sovrano - Lussemburgo - Standard & Poor's pubblica la revisione del merito di credito

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Banca d'Italia - Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Rating sovrano - EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - Standard & Poor's pubblica la revisione del merito di credito

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

BasicNet - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Biesse - CDA: Relazione Semestrale

Cairo Communication - CDA: Relazione Semestrale

Chevron - Risultati di periodo

CIR - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Colgate-Palmolive - Risultati di periodo

Comer Industries - CDA: Relazione Semestrale

Convergenze - CDA: Preconsuntivo Semestrale

DiaSorin - CDA: Relazione Semestrale

Energy Time - Assemblea: Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 alla società RSM e determinazione del corrispettivo e dei termini dell’incarico; Nomina di un sindaco supplente ai fini dell’integrazione del Collegio Sindacale - unica convocazione

Engie - CDA: H1 2026

ERG - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Exxon Mobil - Risultati di periodo

Ferretti - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Green Oleo - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Moderna - Risultati di periodo

Nusco - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Svas Biosana - CDA: Preconsuntivo Semestrale

T.RowePrice - Risultati di periodo

The Italian Sea Group - CDA: Bilancio

Ubs - Risultati di periodo

Vne - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

14:00 - Leonardo - Appuntamento: Live Webcast & Conference Call per la presentazione dei risultati Q2 / H1 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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