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Gismondi 1754, l'azionista Paolo Guanzani sale al 5,14% del capitale

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Gismondi 1754, l'azionista Paolo Guanzani sale al 5,14% del capitale
(Teleborsa) - Gismondi 1754, società genovese quotata su Euronext Growth Milan che produce gioielli di altissima gamma, ha ricevuto da parte dell'azionista Paolo Ambrogio Angelo Guanzani la comunicazione superamento della soglia del 5% del capitale sociale. In particolare, l'azionista ha comunicato avere acquistato 6.000 azioni, la cui esecuzione ha determinato il cambiamento sostanziale raggiungendo 210.800 azioni possedute pari al 5,14%.

Ora è il secondo azionista rilevante dopo l'AD Massimo Gismondi, che ha il 60,98%. Il mercato ha in mano il 33,88%.
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