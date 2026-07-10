I Grandi Viaggi: l’azionista di maggioranza presenta le candidature per l’integrazione del CdA

In vista dell'assemblea del 4 settembre

(Teleborsa) - La società I Grandi Viaggi comunica che, entro i termini indicati nell’avviso di convocazione, sono state presentate proposte di candidature per l’integrazione del Consiglio di amministrazione a cura del socio di maggioranza: MONFORTE & C. S.R.L. detentore alla data di presentazione delle candidature di n. 26.561.369, pari al 55,6022% del capitale sociale di I GRANDI VIAGGI.



Ai fini del conferimento della delega e delle istruzioni di voto concernenti l’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto "aumento del numero di consiglieri da 7 a 9; nomina di due consiglieri ed emolumento", la nomina avverrà senza applicazione del meccanismo del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.



La nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di componenti in possesso dei requisiti d’indipendenza prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.



In particolare, i candidati proposti dall’azionista di maggioranza, per l’integrazione di due amministratori, verranno sottoposti alla votazione di tutti gli azionisti rappresentati in sede assembleare.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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