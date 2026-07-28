Kering, vendite trimestrali oltre il consensus e segnali di miglioramento da Gucci

(Teleborsa) - Il Kering ha registrato ricavi nel secondo trimestre 2026 pari a 3,65 miliardi di euro, in crescita del 2% su base comparabile e leggermente al di sopra del consensus degli analisti di 3,63 miliardi.



Il marchio principale del gruppo francese del lusso, Gucci, ha riportato vendite in calo del 2%: dinamiche che segna un miglioramento significativo di 7 punti percentuali rispetto al primo trimestre, segnando la più forte accelerazione sequenziale del marchio da diversi trimestri.



Il fatturato semestrale si è attestato a 7,22 miliardi di euro, in crescita dell’1% su base comparabile, rispetto ai 7,44 miliardi di euro nello stesso periodo dell’anno precedente.



“Kering ha registrato un miglioramento delle performance nel secondo trimestre, con un ritorno alla crescita dei ricavi. In tutto il Gruppo, stiamo assistendo ai primi segnali di progresso in termini di attrattiva del marchio, slancio commerciale e performance operative. Il trimestre ha inoltre mostrato un'accelerazione sequenziale, anche per Gucci, trainata dalle azioni intraprese negli ultimi mesi. Questi risultati del primo semestre dimostrano l'impatto positivo delle misure decisive che abbiamo adottato per rafforzare la distintività dei nostri marchi, semplificare la nostra organizzazione e aumentare l'efficacia in tutto il Gruppo.", ha commentato il Ceo Luca de Meo.



Il margine operativo ricorrente della società è migliorato al 12,8% nel primo semestre, in aumento di 40 punti base su base annua, raggiungendo 921 milioni. L’utile netto da continuing operations attribuibile al gruppo è sceso a 189 milioni dai 474 milioni di euro del periodo corrispondente dell’anno precedente.



Nella prima metà del 2026, il flusso di cassa libero derivante dalle attività operative del Gruppo è stato pari a 2,6 miliardi di euro, inclusi 497 milioni derivanti da proventi netti immobiliari e 300 milioni dall'accordo con Gucci Beauty. Escludendo queste voci, il flusso di cassa libero derivante dalle attività operative è stato pari a 1,8 miliardi. Al 30 giugno 2026, l'indebitamento netto di Kering ammontava a 3,3 miliardi, riflettendo una forte riduzione di 4,7 miliardi rispetto alla fine del 2025.



Kering ha chiuso la seduta di martedì in rialzo di oltre il 3%.

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