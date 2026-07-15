Milano 10:47
52.683 -0,34%
Nasdaq 14-lug
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Dow Jones 14-lug
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Londra 10:47
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Lettura rialzista per M&G

Finanza
Lettura rialzista per M&G
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Balza in avanti la società di risparmio e investimenti, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,33%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 3,509 sterline, con stop loss posto a quota 3,323 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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