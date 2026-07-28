Londra: andamento sostenuto per Haleon
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Haleon rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,807 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,745. L'equilibrata forza rialzista di Haleon è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,869.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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