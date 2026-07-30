Londra: performance negativa per Haleon
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che passa di mano con un calo del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di Haleon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Haleon classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,778 sterline e primo supporto individuato a 3,675. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,881.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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