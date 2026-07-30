Londra: performance negativa per Haleon

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici , che passa di mano con un calo del 2,11%.



Lo scenario su base settimanale di Haleon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo di Haleon classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,778 sterline e primo supporto individuato a 3,675. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,881.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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