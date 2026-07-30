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Londra: andamento negativo per Haleon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Haleon
Sottotono l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che passa di mano con un calo del 3,16%.
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