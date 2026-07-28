Londra: risultato positivo per Rightmove

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il principale portale immobiliare nel Regno Unito , in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rightmove rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Rightmove rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,685 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,625. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,745.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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