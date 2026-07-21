Londra: calo per Rightmove

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale portale immobiliare nel Regno Unito , con una flessione del 2,22%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di breve periodo di Rightmove mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,477 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,365. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,589.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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