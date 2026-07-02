Orsero, "la redditività di Trucco Holdings e AJ Trucco rispecchia le nostre linee guide strategiche"

(Teleborsa) - Orsero
, a integrazione di quanto pubblicato il 30 giugno scorso
, informa che la redditività operativa di Trucco Holdings
e AJ Trucco rispecchia le proprie linee guide strategiche
, orientate a investimenti in società che possano esprimere livelli di redditività pari o superiori
a quelli del Gruppo.
Nell’ambito dell'acquisizione - spiega una nota - è stata svolta una due diligence
sulle risultanze contabili delle società target. Poiché tali società attualmente adottano principi contabili "income tax basis", il dato puntuale sulla redditività operativa delle target deve essere riconciliato con i principi contabili adottati da Orsero e rettificato
per tenere conto di costi legati all’integrazione nel Gruppo; pertanto, la comunicazione dello stesso sarebbe risultata fuorviante in assenza delle suddette analisi.
Una volta completata detta attività, Orsero ne darà informativa al mercato
.