Asia in rosso con tensioni geopolitiche. Brillante Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche hanno chiuso le contrattazioni in rosso, in scia alle rinnovate tensioni in Medioriente ed alla nuova impennata dei prezzi del petrolio.



A pesare sui mercati ha concorso anche la performance negativa di Wall Street, dopo che i verbali del FOMC hanno confermato un orientamento restrittivo della politica monetaria, e l'andamento negativo del settore tecnologico, ancora sulla scia della deludente performance di Samsung Electronics.



Segno più per il listino di Tokyo , con il Nikkei 225 in aumento dell'1,41%, mentre si muove in retromarcia Shenzhen, che scivola dell'1,26%. L'inflazione in Cina ha rallentato all'1%, mentre i prezzi alla produzione hanno accelerato ai massi0mi degli ultimi 4 anni.



In discesa Hong Kong (-0,89%); sulla stessa linea, negativa Seul (-0,8%).



In moderato rialzo Mumbai (+0,6%); in frazionale calo Sydney (-0,43%).



La giornata dell'8 luglio si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo -0,03%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,08%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,9%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.





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