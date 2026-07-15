SG Company, fatturato e portafoglio ordini in aumento del 47% nel primo semestre

(Teleborsa) - SG Company , società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il fatturato consolidato e il portafoglio ordini del gruppo al 30 giugno 2026 sono complessivamente pari a 44,7 milioni di euro, equivalenti al 90,3% del valore dell'intero fatturato consolidato dell'esercizio 2025, pari a 49,5 milioni di euro. In particolare, il fatturato consolidato è di 32,6 milioni di euro e l'hard backlog di 12,1 milioni di euro.



Pur non rientrando nel perimetro di rendicontazione, in quanto acquisita il 30 giugno 2026, la società evidenzia i valori di fatturato (6,1 milioni di euro) e di portafoglio ordini contrattualizzati (448 mila euro) di Eurotarget Group alla medesima data.



Considerando i medesimi parametri adottati per il KPI del secondo trimestre 2026, il valore del fatturato consolidato e del portafoglio ordini contrattualizzati al 30 giugno 2026 evidenzia una crescita del 46,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.



"L'andamento positivo dei risultati aziendali conferma la validità del percorso di crescita che stiamo compiendo con disciplina e visione di lungo termine", commenta l'AD Davide Verdesca.

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