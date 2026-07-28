Spagna, tasso di disoccupazione del secondo trimestre cala più delle attese al 9,9%

(Teleborsa) - Cala la disoccupazione in Spagna. Alla fine del 2° trimestre 2026, il tasso di disoccupazione è sceso al 9,9% rispetto al 10,8% del 1° trimestre. Le attese degli analisti erano per un tasso al 10,1%.



Secondo l’Ufficio di Statistica iberico (INE), il numero di persone occupate è aumentato di 486mila unità rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 22.779.000. In termini destagionalizzati, il tasso di variazione trimestrale è stato dello 0,54%. L’occupazione è aumentata di 510.200 unità negli ultimi 12 mesi.

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