Unilever, vendite +4,8% nel primo semestre con crescita oltre le attese nel secondo trimestre, alza stime 2026

(Teleborsa) - Unilever ha registrato una crescita delle vendite underlying del 4,8% nel primo semestre, accelerando nel secondo trimestre al 5,8% (+4,1% la stima degli analisti), trainate da un aumento dei volumi del 5,5%.



I marchi Power Brands hanno continuato a guidare la crescita, registrando un incremento delle vendite underlying del 6,0% con un progresso dei volumi del 5,4%.



L'utile operativo underlying semestrale si è attestato a 5,2 miliardi, in crescita dello 0,9% rispetto all'anno precedente, e con un margine operativo underlying aumentato di 10 punti base al 20,3%.



L'utile per azione è salito del 2,4% a 1,61 euro.



La società ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per il 2026 stimando ora una crescita delle vendite tra il 4% e il 6% e un incremento dei volumi di circa il 3%, mentre si attende un progresso tra il 4% e il 5% dei ricavi nel secondo semestre, trainati dai prezzi. Inoltre, stima un modesto miglioramento del margine operativo rispetto al 20% del 2025.

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