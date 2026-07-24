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PMI manifatturiero USA in luglio

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PMI manifatturiero USA in luglio
USA, PMI manifatturiero in luglio pari a 53,8 punti, in calo rispetto al precedente 53,9 punti (la previsione era 54,4 punti).
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